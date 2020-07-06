«Без масок и перчаток»: тагильчанин пожаловался Куйвашеву на заправки «Лукойла»

На странице Куйвашева в Instagram житель города написал, что на замечания на заправках отвечают, что ничего делать не собираются. При этом там обслуживают людей без масок и перчаток, также не соблюдается дистанция.

Жалуйтесь, куда хотите. Режим ЧС никто не объявлял, мы ничего делать не собираемся, цитирует сотрудников заправок тагильчанин.

Куйвашев ответил, что сам не замечал нарушений на этих АЗС. Он рассказал, что всегда видит сотрудников заправок в защитных экранах и перчатках, на полу там есть разметки.

Человеческий фактор никто не отменял. Где-то сотрудники конкретной станции не уделяют профилактике коронавирусной инфекции должного внимания, написал губернатор.