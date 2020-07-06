Депутат Госдумы от Нижнего Тагила приобрел для ЦГБ № 1 кулер с годовым абонементом

По словам Балыбердина, в приемный покой медучреждения поступает много пациентов, которым по несколько часов приходится ждать госпитализации из-за действующих мер карантинной безопасности. По той же причине персонал больницы не может снабжать водой из стационара поступивших пациентов. Поэтому, в связи с обращениями персонала больницы, он приобрел кулер и годовой абонемент, чтобы его регулярно наполняли водой.