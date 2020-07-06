«Единая Россия» изменит законодательство в соответствии с поправками в Конституцию

Руководство «Единой России» в регионах провело онлайн-конференцию по итогам прошедшего голосования, а также обсудило предстоящую работу по внесению изменений в законодательство в соответствии с принятыми поправками, пишет nashgorod.ru. Дмитрий Медведев заявил, что на партии лежит большая ответственность за качество этой работы. Во время объявления начала подготовки изменений Владимир Путин подчеркивал важность грамотного развития законодательной базы государства.

Отмечается, что планируется скорректировать почти 100 федеральных законов в самых разных сферах, которые члены партии разделили на пять блоков.

Первый посвящен социальным вопросам и образованию, второй блок касается здравоохранения, науки и образования, третий — вопросов публичной власти и выборов. Четвертый блок отведен приоритетам в государственной безопасности, а пятый — вопросам развития гражданского общества, НКО и бизнеса.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что партия планирует вынести предлагаемые изменения на публичное обсуждение в регионах.

Как сообщает сайт «Единой России», секретарь генсовета партии Андрей Турчак добавил, что подготовку изменений нужно совместить с работой по формированию главных положений народной программы партии. По его словам, она должна отражать те приоритеты, за которые люди проголосовали 1 июля. Турчак сказал, что до конца месяца состоится рабочее заседание партийной комиссии, после которого начнут создавать народную программу.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подчеркнул, что каждая из предлагаемых поправок имеет глубинный исторический и практический смысл.

«Изменение Конституции — это историческое событие, которое определит вектор развития страны на долгие годы и затронет все сферы нашей жизни: суверенитет России, социальную политику, систему власти. Предложено поддержать 206 поправок. Потребуются изменения более чем ста федеральных законов. Новшества, которые лично я, как офицер, депутат, считаю наиболее важными, касаются защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, а также те, где говорится о защите исторической правды». Шептий также отметил важность поправок, укрепляющих социальную ориентированность государства и ужесточающих требования к чиновникам.