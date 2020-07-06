Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о смертельном ДТП
Сегодня, 22:41ОбществоФото: скриншот видео с YouTube-канала «Гражданин поэт»
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Актеру Михаилу Ефремову в окончательной редакции предъявили обвинение по уголовному делу о ДТП, в результате которого скончался 67-летний Сергей Захаров, пишет ТАСС.
Как рассказал адвокат актера, скоро состоится суд. Кроме того, завершено предварительное расследование в отношении Ефремова.
Напомним, ДТП произошло 8 июня в Москве. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Ladа. Водитель скончался в больнице от полученных травм. Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором проспорил прощения у семьи умершего. Суд оставил актера под домашним арестом до 9 августа.
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