Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о смертельном ДТП

Как рассказал адвокат актера, скоро состоится суд. Кроме того, завершено предварительное расследование в отношении Ефремова.

Напомним, ДТП произошло 8 июня в Москве. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Ladа. Водитель скончался в больнице от полученных травм. Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором проспорил прощения у семьи умершего. Суд оставил актера под домашним арестом до 9 августа.