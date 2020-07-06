Екатеринбурженка оформила два кредита на 610 тысяч рублей и отправила их мошенникам

Мужчина позвонил потерпевшей и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита. «Сотрудник банка» сообщил, что если заявку подали мошенники, то ее нужно отменить.

Человек, действуя от лица службы безопасности банка, заставил женщину оформить заявку на получение кредита. В банке ей одобрили кредит на сумму 350 тысяч рублей, которые, по указанию мошенника, екатеринбурженка через банкомат перевела деньги на якобы безопасный счет.

Затем мошенник попросил женщину «проверить», не поступали ли от ее имени заявку в другие банки. Второй банк, который она посетила, отказал ей в получение кредита, однако третий — одобрил 260 тысяч рублей, которые были также переведены на счет мошенников.

Так женщина оказалась должна финансовым организациям 610 тысяч рублей. Полиция возбудила дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).