Генпрокуратура поручила проверить законность уголовного дела екатеринбуржца Шибанова

В тексте сказано, что сначала обращение в Генпрокуратуру было передано главе совета по правам человека при президенте РФ Валерию Фадееву. При этом изложенные в нем доводы — серьезные.

Екатеринбуржца Максима Шибанова обвиняют по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Конфликт между ним и журналистом произошел во время одного из митингов, которые проходили в сквере у Театра драмы. Во время инцидента между мужчинами Шибанов толкнул Румянцева, и он упал на спину. В результате у журналиста был диагностирован ушиб головного мозга. По данной статье Шибанову грозит до трех лет колонии. Кроме того, Румянцев запросил выплатить ему 500 тысяч рублей в качестве физического и морального ущерба.