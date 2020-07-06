Генпрокуратура поручила проверить законность уголовного дела екатеринбуржца Шибанова
Сегодня, 17:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Дмитрий Брытков поручил прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову проверить, насколько законно привлечение к уголовной ответственности жителя Екатеринбурга Максима Шибанова. Об этом на своей странице Facebook рассказал депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков.
Сюжеты: Екатеринбург
В тексте сказано, что сначала обращение в Генпрокуратуру было передано главе совета по правам человека при президенте РФ Валерию Фадееву. При этом изложенные в нем доводы — серьезные.
Екатеринбуржца Максима Шибанова обвиняют по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Конфликт между ним и журналистом произошел во время одного из митингов, которые проходили в сквере у Театра драмы. Во время инцидента между мужчинами Шибанов толкнул Румянцева, и он упал на спину. В результате у журналиста был диагностирован ушиб головного мозга. По данной статье Шибанову грозит до трех лет колонии. Кроме того, Румянцев запросил выплатить ему 500 тысяч рублей в качестве физического и морального ущерба.
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