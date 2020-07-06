Глава РМК отказался от звания почетного гражданина Екатеринбурга в пользу врачей
Сегодня, 15:57ОбществоФото: личный сайт Игоря Алтушкина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин отказался от присвоения ему звания почетного гражданина города. Для этого он направил письмо на имя мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Вместо этого он предложил присвоить это звание кому-то из врачей.
Как пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники, основным претендентом стал главный эпидемиолог Екатеринбурга, замглавврача Центра медицинской профилактики Александр Харитонов.
Ранее Игорь Алтушкин помог Екатеринбургу пополнить парк автомобилей скорой помощи на 30 автомобилей. Таким образом автопарк увеличился до 150 бригад
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей