К проекту «Прямые выплаты» присоединились восемь российских регионов

В проекте теперь участвуют Башкирия, Дагестан, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области, а также Красноярский и Ставропольский края. Об этом пишут «Новые известия».

В настоящее время все россияне, застрахованные в ФСС, могут получать положенные им пособия напрямую из Фонда, а не через своего работодателя, как это было ранее. Проект «Прямые выплаты» гарантирует получение средств в полном объеме в установленные сроки. Вся сумма будет переведена, даже если у работодателя есть проблемы с деньгами.

Благодаря «Прямым выплатам» люди могут рассчитывать на пособия по беременности и родам, по уходу за несовершеннолетним и по временной нетрудоспособности. Единовременное пособие получат женщины, вставшие на учет в больницы на раннем сроке беременности. Деньги выплатят и при рождении ребенка. Средствами Фонда оплатят дополнительный отпуск застрахованному гражданину, получившему травму на работе.

На данный момент при действующей системе деньги персоналу платит сам работодатель. Соцстрах компенсирует ему эти выплаты только по прошествии определенного времени. Случается, что работодатель вынужден выводить деньги на оплату пособий из оборота или выплачивать положенные средства с большой задержкой. Проект «Прямые выплаты» предполагает, что ФСС станет сам начислять пособия.

Так, процедура подачи документов на получение пособия для сотрудников почти не изменится. Человеку нужно будет принести своему работодателю бумаги, подтверждающие его право на получение пособия. Также придется написать заявление с реквизитами для получения средств.

В течение пяти дней работодатель должен представить в территориальный орган Фонда данные о сотруднике. Это можно сделать в электронном виде или же в бумажном. Речь идет о документации, необходимой для начисления пособия. ФСС в течение 10 дней после получения всех нужных документов переведет деньги тем способом, который сотрудник выбрал и указал в заявлении. Средства поступят на банковский счет или придут почтовым переводом.