Куйвашев продлил ограничения из-за коронавируса на Урале из-за роста заболеваемости

Он сообщил, что все ограничения были продлены до 13 июля. Кроме того, он отметил, что сейчас многие возобновили свою деятельность и на данный момент это максимум возможного. Полностью отказаться от ограничений нельзя, так как ежедневно фиксируется больше 200 случаев заболевания.

Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях, написал губернатор.

Указ Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram