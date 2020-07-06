Куйвашев продлил ограничения из-за коронавируса на Урале из-за роста заболеваемости
Сегодня, 6 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что он продлил ограничительные меры из-за коронавируса в регионе.
Он сообщил, что все ограничения были продлены до 13 июля. Кроме того, он отметил, что сейчас многие возобновили свою деятельность и на данный момент это максимум возможного. Полностью отказаться от ограничений нельзя, так как ежедневно фиксируется больше 200 случаев заболевания.
Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях, написал губернатор.
Напомним, на данный момент разрешено работать автошколам, библиотекам, магазинам с отдельным входом до 800 квадратных метров, а также многим другим, но при условии соблюдения требований безопасности. На прошлой неделе было разрешено работать летним верандам, а также с сегодняшнего дня в Екатеринбурге в штатном режиме начали свою работу детские сады, но только при условии загрузки наполовину.