На Урале следственный комитет начал проверку из-за гибели сотрудника МВД в лесу

Установлено, что смерть правоохранителя не связана с его профессиональной деятельностью.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых, на место происшествия также направлены специалисты по работе с личным составом для выяснения обстоятельств произошедшего.

Он отметил, что накануне полицейский поругался с супругой, а затем уехал на машине и не вернулся.