На Урале следственный комитет начал проверку из-за гибели сотрудника МВД в лесу
Сегодня, 08:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Нижнесергинский межрайонный следственный отдел областного СКР начал проверку по факту гибели полицейского в лесу, сообщает E1 со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.
Установлено, что смерть правоохранителя не связана с его профессиональной деятельностью.
Как рассказал руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых, на место происшествия также направлены специалисты по работе с личным составом для выяснения обстоятельств произошедшего.
Он отметил, что накануне полицейский поругался с супругой, а затем уехал на машине и не вернулся.
Накануне тело сотрудника полиции было обнаружено в лесу под Бисертью. Предположительно причиной смерти стало самоубийство.
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