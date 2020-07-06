«Пользуются лазейками»: Куйвашев рассказал, куда жаловаться на магазины одежды в ТЦ
Сегодня, 19:25ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на магазины одежды в торговых центрах, которые работают, несмотря на особый режим, действующий в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
На своей странице в Instagram Куйвашев написал о том, что предприниматели пользуются лазейками, чтобы продолжать свою работу. По словам главы региона, при этом они создают угрозу распространения коронавируса.
Мало того, что вводят в ассортимент непродовольственные товары первой необходимости, так еще и никаких мер для дезинфекции, социального дистанцирования не принимают, написал Куйвашев.
Губернатор отметил, что так вести себя предпринимателям не следует. Также он отметил, что те магазины, в которых найдут нарушения, будут оштрафованы на крупные суммы. Куйвашев посоветовал свердловчанам сообщать о нарушениях в Роспотребнадзор.
Напомним, сегодня губернатор продлил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, до 13 июля.
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