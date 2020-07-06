Правительству РФ предложили освободить малоимущие семьи от платы за детсад и ясли
Сегодня, 14:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой освободить малоимущие семьи от оплаты детских садов, пишет RT.
Кроме того, ее обращение было направлено в Госдуму.
По ее мнению, реализация такого проекта поможет обеспечить поддержку для семей, обладающих низкими доходами.
Согласно предложению, от платы предлагается освободить семьи, которые имеют доход на каждого члена семьи ниже двух прожиточных минимумов. В обращении также сказано, что рекомендуется установить такую норму на постоянной основе с момента введения режима самоизоляции.
Напомним, на данный момент детские сады работают в режиме дежурных групп. В Екатеринбурге с 6 июля они начали работать в штатном режиме, но с загрузкой наполовину.
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