Правительству РФ предложили освободить малоимущие семьи от платы за детсад и ясли

Кроме того, ее обращение было направлено в Госдуму.

По ее мнению, реализация такого проекта поможет обеспечить поддержку для семей, обладающих низкими доходами.

Согласно предложению, от платы предлагается освободить семьи, которые имеют доход на каждого члена семьи ниже двух прожиточных минимумов. В обращении также сказано, что рекомендуется установить такую норму на постоянной основе с момента введения режима самоизоляции.