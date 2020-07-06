Президент РФ подписал указ о назначении нового Уральского транспортного прокурора
Сегодня, 16:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового Уральского транспортного прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.
Им стал государственный советник юстиции 3 класса Владимир Дроздецкий.
Он родом из Верхней Пышмы. Родился Дроздецкий в 1975 году. Окончил Уральскую государственную юридическую академию.
В органы прокуратуры Свердловской области он пришел в 1996 году. В 2001 году он начал работать в управлении Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), а в июне 2008 года получил должность замначальника ведомства.
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