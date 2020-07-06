Президент РФ подписал указ о назначении нового Уральского транспортного прокурора

Он родом из Верхней Пышмы. Родился Дроздецкий в 1975 году. Окончил Уральскую государственную юридическую академию.

В органы прокуратуры Свердловской области он пришел в 1996 году. В 2001 году он начал работать в управлении Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), а в июне 2008 года получил должность замначальника ведомства.