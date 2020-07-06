Прокуратура проверит детский лагерь «Зарница» из-за коронавируса у сотрудника
Прокуратура Березовского организовала проверку в связи с обнаружением у сотрудника детского оздоровительного лагеря «Зарница» коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Перед заездом у всех детей в количестве 130 человек и сотрудников лагеря взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательные результаты.
После заезда 1 июля 2020 года было принято решение о проведении дополнительного анализа методом забора и исследования крови. После получения 3 июля 2020 результатов лабораторных исследований, у вожатой восьмого отряда получен положительный результата анализа на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
В тот же день 35 детей, которые контактировали с заболевшим сотрудником, были вывезены из лагеря, а также было организовано их медицинское тестирование на наличие инфекции, сообщает источник.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.