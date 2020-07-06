Схимонах Сергий обвинил митрополита Кирилла в организации церковного раскола
Схимонах Сергий ответил на открытое письмо митрополита Кирилла. По его словам митрополит стал виновником церковного раскола. Обращение опубликовал на своем youtube-канале Всеволод Могучев.
Сергий заявил, что «он не блогер и не мужик, которого занесло». Обратившись к митрополиту, он сказал, что именно Кирилл устроил церковный раскол, спровоцировавший возмущение в обществе.
Вы же говорили, что вы не митрополит, а администратор и политик,говорит Сергий.
Схимонах задал вопрос, как в таком случае Кирилл может молиться о духовном руководстве и народе. При этом Сергий упомянул, что митрополит называет людей бесами.
Если вы считаете политическую власть выше духовной, то вы определитесь с кем вы — с Богом или маммоной? поясняет Сергий.
Также он обвинил митрополита Кирилла в организации семи скандалов и в том, что он называл уральских священников ущербными.
Кроме того, Сергий заявил, что будет проводить Царский Крестный ход 17 июля вокруг монастыря «Спорительница хлебов» во избежание очередных провокаций.
Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с открытым письмом к Сергию. В нем он назвал его «модным блогером», заявил, что разочаровался в нем.