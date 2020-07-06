Схимонах Сергий обвинил митрополита Кирилла в организации церковного раскола

Сергий заявил, что «он не блогер и не мужик, которого занесло». Обратившись к митрополиту, он сказал, что именно Кирилл устроил церковный раскол, спровоцировавший возмущение в обществе.

Вы же говорили, что вы не митрополит, а администратор и политик,говорит Сергий.

Схимонах задал вопрос, как в таком случае Кирилл может молиться о духовном руководстве и народе. При этом Сергий упомянул, что митрополит называет людей бесами.

Если вы считаете политическую власть выше духовной, то вы определитесь с кем вы — с Богом или маммоной? поясняет Сергий.

Также он обвинил митрополита Кирилла в организации семи скандалов и в том, что он называл уральских священников ущербными.

Кроме того, Сергий заявил, что будет проводить Царский Крестный ход 17 июля вокруг монастыря «Спорительница хлебов» во избежание очередных провокаций.