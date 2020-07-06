Сторонники схиигумена Сергия отреагировали на обвинение в оскорблении президидента
Представитель Среднеуральского женского монастыря, блогер Всеволод Могучев, прокомментировал новость о том, что на схиигумена Сергия подано заявление в полицию об оскорблении президента, сообщает URA.RU.
Могучев заявил, что у Сергия Романова нет цели кого-либо оскорбить, поскольку его враги — не люди, а грехи. Романов, по заявлению православного блогера, жертвует собственным здоровьем и безопасностью ради спасения людей.
Блогер после ознакомления с публикацией портала URA.RU, в которой говорилось о заявлении в полицию на бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря, также высказал предположение, о том, что обратиться с заявлением в полицию могли представители Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников) и отец Максим (Меняйло) под видом «44-летней женщины».
Напомним, ранее сообщалось, что на лишенного на минувшей неделе священного сана отца Сергия (Романова) было подано заявление в полицию об оскорблении действующего президента России Владимира Путина. Отмечается также, что 7 июля состоится административный процесс по его делу о фейках — за отрицание коронавирусной инфекции нового типа.