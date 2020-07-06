Сторонники схиигумена Сергия отреагировали на обвинение в оскорблении президидента

Могучев заявил, что у Сергия Романова нет цели кого-либо оскорбить, поскольку его враги — не люди, а грехи. Романов, по заявлению православного блогера, жертвует собственным здоровьем и безопасностью ради спасения людей.

Блогер после ознакомления с публикацией портала URA.RU, в которой говорилось о заявлении в полицию на бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря, также высказал предположение, о том, что обратиться с заявлением в полицию могли представители Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников) и отец Максим (Меняйло) под видом «44-летней женщины».