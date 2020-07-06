Свердловский вице-губернатор Бидонько самоизолировался из-за подозрения на COVID-19
Сегодня, 18:31ОбществоФото: личная страница Сергея Бидонько в Instagram
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Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько отправился на самоизоляцию из-за подозрения на коронавирус, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Политик подтвердил изданию, что у него действительно есть подозрения на инфекцию, но анализ пока отрицательный.
Источник издания сообщил, что коронавирусную инфекцию обнаружили у одного из членов семьи Сергея Бидонько. Сегодня тестирование прошли все сотрудники правительства, которые с ним контактировали.
Ранее коронавирусом переболел депутат Госдумы Дмитрий Ионин, а также бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
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