Уральская авиационная база отправилась в Красноярский край на тушение пожаров
Сегодня, 17:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 6 июля, 40 специалистов «Уральской базы авиационной охраны лесов» приступили к тушению пожаров на территории государственного природного заповедника «Тунгусский» (Эвенкийский район Красноярского края), сообщают ИА «Уральский меридиан».
На данный момент в этом районе введен режим ЧС, а также объявлен пятый класс пожароопасности. В пресс-службе аваибазы уточнили, что работы буду вестись в течение месяца согласно условиям госконтракта.
Ранее проходили учения волонтеров из поисковых отрядов «Скорпион» и «Абрис». Под руководством спасателей они спасли мужчину из Тагильского пруда. Тренировка проходила в условиях, которые максимально приближены к реальным. В качестве тонущего выступил водолаз Центра защиты населения.
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