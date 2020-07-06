В Екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживаются рейсы из-за тумана

По данным онлайн-табло аэропорта, позднее запланированного из Екатеринбурга самолеты отправятся:

в Москву (рейс DP-406 авиакомпании "Победа" в 7:45 вместо 6:55 и N4-174, Nordwind в 10:10 вместо 7:05);

в Ростов (A4-214, "Азимут", в 8:15 вместо 7:00);

в Санкт-Петербург (FV-6402, "Россия", в 8:45 вместо 6:15);

в Нарьян-Мар (7R-841, RusLine, в 10:00 вместо 8:20);

в Казань и Воронеж (7R-861, RusLine, в 11:50 вместо 7:25).

Следствием тумана также стала задержка воздушных судов, направляющихся в Кольцово.

Рейс "Уральских авиалиний" U6-226 Санкт-Петербург - Тюмень - Екатеринбург должен был приземлиться в аэропорту в 3:10, однако сейчас в графе "Ожидаемое время" значится 8:35.

Рейс "Уральских авиалиний" - из Красноярска U6-247 - задерживается на 45 минут (вместо 8:00 прибудет в 8:45).

Опоздание борта из Москвы(N4-173, Nordwind) составляет пять часов (вместо 4:05 прилёт назначен на 9:05).

Рейс из Томска также задерживается на пять часов (7R-824, RusLine, прибудет в 11:05, а не в 6:45).