В школе № 85 в Нижнем Тагиле появится подъемник для маломобильных граждан

Глава города Владислав Пинаев проконтролировал ход ремонта школы. Отмечается, что оно идет с опережением графика.

На данный момент оконные проемы закрыты новыми блоками, а также окончена черновая отделка.

Специалисты ЗАО «Стройкомплекс» проводят замену этажных перекрытий и прокладывают внутренние сети.

По данным заместителя генерального директора по строительству Георгия Полевщикова, уже готова система вентиляции, а также электрика. Сейчас строители монтируют отопительное оборудование. Кроме того, выполнена черновая укладка полов, возведено около 60 кубических метров стеновой кладки, а также смонтирована 1000 квадратных метров перегородок из гипсокартона.

В переходе, который проходит до столовой учебного заведения ранее не было окон. Теперь строители их прорубили, а также сделали усиление конструкций, чтобы ученики могли ходить в столовую при естественном освещении.

Работы проходят в здании без сбоев, а финалом станет размещение подъемника для маломобильных граждан у центрального входа.

Владислав Пинаев отметил, что он не сомневается, что школа будет готова до конца года.