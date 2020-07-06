В школе № 85 в Нижнем Тагиле появится подъемник для маломобильных граждан
В Нижнем Тагиле в завершение ремонта школы № 85 у центрального входа будет построен подъемник для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Глава города Владислав Пинаев проконтролировал ход ремонта школы. Отмечается, что оно идет с опережением графика.
На данный момент оконные проемы закрыты новыми блоками, а также окончена черновая отделка.
Специалисты ЗАО «Стройкомплекс» проводят замену этажных перекрытий и прокладывают внутренние сети.
По данным заместителя генерального директора по строительству Георгия Полевщикова, уже готова система вентиляции, а также электрика. Сейчас строители монтируют отопительное оборудование. Кроме того, выполнена черновая укладка полов, возведено около 60 кубических метров стеновой кладки, а также смонтирована 1000 квадратных метров перегородок из гипсокартона.
В переходе, который проходит до столовой учебного заведения ранее не было окон. Теперь строители их прорубили, а также сделали усиление конструкций, чтобы ученики могли ходить в столовую при естественном освещении.
Работы проходят в здании без сбоев, а финалом станет размещение подъемника для маломобильных граждан у центрального входа.
Владислав Пинаев отметил, что он не сомневается, что школа будет готова до конца года.
Ранее стало известно, что школа будет оснащена высокотехнологичным оборудованием. Так, планируется разместить лаборатории для 3D-моделирования, квадрокоптеры и так далее. Это позволит развивать у детей инженерные навыки.