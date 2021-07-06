14 лет колонии строгого режима запросил прокурор для экс-главы «Титановой долины»

Во время судебного процесса гособвинитель потребовал назначить бывшему гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 26 млн рублей. Для сообщника экс-замминистра экономики СО Михаила Шилиманова он запросил 14 лет колонии со штрафом 13 млн рублей.

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение уголовного дела против экс-главы «Титановой долины» Артемия Кызласова, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Прокурор запросил для него, а также для его подельника, бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, почти максимально возможные сроки по вменяемым статьям обвинения. В судебном процессе Артемий Кызласов признал факт получения денег. Однако заявил, что это была компенсация за невыполненные работы по контракту, а не взятка. Михаил Шилиманов был в деле посредником. Первому предъявлено обвинение за взятку в особо крупном размере, а второму фигуранту дела посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, соответственно. Экс-глава «Титановой долины» находится под домашним арестом, а экс-заместителя министра сидит в СИЗО по другому уголовному делу, в котором его признали виновным в хищении 28 млн рублей. Напомним, сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали обвиняемых 17 февраля 2020 года в кафе бизнес-центра «Высоцкий», в офисе «Титановой долины». В октябре 2020 прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова и экс-заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. СК завершил расследование дела экс-гендиректора «Титановой долины» Кызласова о взятке

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