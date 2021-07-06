«Аллея рандеву» получит новое название в Нижнем Тагиле

«Аллея рандеву» получит новое название в Нижнем Тагиле
«Аллея рандеву» получит новое название в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Памятник врачам будет установлен на территории «Аллеи Рандеву», а также скверу дадут новое название в честь медицинских работников.

Такое предложение озвучил мэр города во время своей встречи со студентами и преподавателями медицинского колледжа. Он попросил их подготовить варианты названия сквера и придумать, какую скульптуру, символизирующую непростой труд врача, они хотели бы видеть в сквере.

Студенты идею поддержали. По их мнению, это место действительно является очень символичным для Нижнего Тагила, поскольку здесь находятся старейшая больница города, роддом и медицинское учебное учреждение, сообщает пресс-служба администрации города.

Студенты и преподаватели предложили несколько вариантов названия сквера, среди которых: «Аллея медицинской славы», «Сквер медицинской доблести», а также показали эскизы памятника. Участники совещания не пришли к единому мнению, обсуждение продолжается, и к нему приглашают присоединиться всех желающих.

Напомним, в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле 36 деревьев в возрасте от 5 до 10 лет и 100 погонных метров живой изгороди из спиреи планируется высадить вместо вырубленных деревьев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьскверпамятникмедколледжНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы