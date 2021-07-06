«Аллея рандеву» получит новое название в Нижнем Тагиле

Такое предложение озвучил мэр города во время своей встречи со студентами и преподавателями медицинского колледжа. Он попросил их подготовить варианты названия сквера и придумать, какую скульптуру, символизирующую непростой труд врача, они хотели бы видеть в сквере.
Студенты идею поддержали. По их мнению, это место действительно является очень символичным для Нижнего Тагила, поскольку здесь находятся старейшая больница города, роддом и медицинское учебное учреждение, сообщает пресс-служба администрации города.
Студенты и преподаватели предложили несколько вариантов названия сквера, среди которых: «Аллея медицинской славы», «Сквер медицинской доблести», а также показали эскизы памятника. Участники совещания не пришли к единому мнению, обсуждение продолжается, и к нему приглашают присоединиться всех желающих.
Напомним, в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле 36 деревьев в возрасте от 5 до 10 лет и 100 погонных метров живой изгороди из спиреи планируется высадить вместо вырубленных деревьев.