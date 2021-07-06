До конца года будет окончен проект «Светлый город» в поселке Уралец под Тагилом

Приоритетным направлением проекта «Светлый город» является строительство линий наружного освещения на территории Нижнего Тагила, а также населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, по маршрутам движения общественного транспорта. Это делается в целях безопасности пассажиров и пешеходов, исходя из интенсивности движения.