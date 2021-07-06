До конца года будет окончен проект «Светлый город» в поселке Уралец под Тагилом

Приоритетным направлением проекта «Светлый город» является строительство линий наружного освещения на территории Нижнего Тагила, а также населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, по маршрутам движения общественного транспорта. Это делается в целях безопасности пассажиров и пешеходов, исходя из интенсивности движения.
В рамках реализации проекта «Светлый город» в поселке Уралец было проложено 3,9 тысячи метров кабелей, установлено 124 опоры и смонтировано 109 светильников наружного освещения. Работы велись по муниципальному контракту на выполнение работ по проектированию, строительству и техническому обслуживанию объектов коммунального хозяйства.
До конца 2021 года в поселке Уралец будет установлено пять опор и смонтировано еще пять светильников наружного освещения, рассказали редакции TagilCiry.ru в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
Также в администрации отметили, что работы по проекту «Светлый город» в поселках, относящихся к городу Нижний Тагил, завершены. Новое освещение было установлено деревнях Баронская, Заречная, Захаровка, Нижняя Ослянка, Усть-Утка, поселоках Антоновский, Баклушина, Висимо-Уткинск, Волчёвка, Евстюниха, Ёква, Канава, Студёный, Уралец, Чауж, Чащино, селах Верхняя Ослянка, Елизаветинское, Серебрянка и Сулём.
Напомним, в мае 2020 года на Театральной площади и проспекте Строителей в Нижнем Тагиле было высажено 1,6 тысячи кустов барбариса взамен уничтоженных во время установки линий наружного освещения по программе «Светлый город».