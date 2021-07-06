Из-за нагрузок на очистные сооружения на УВЗ в Нижнем Тагиле будут построены новые

Субподрядчика для монтажа оборудования для очистки промышленно-ливневых сточных вод в двух цехах на УВЗ в Нижнем Тагиле ищет ООО «УБТ-Сервис». Стоимость контракта составляет 78,5 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо выполнить работы в соответствии с проектной и рабочей документацией в цехах 113 и 680. Начать их нужно в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора и окончить не позднее 30 сентября 2021 года. Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в цехах 113 и 680 осуществляется с целью снижения нагрузок на общезаводские очистные сооружения. Также в работу вводится оборудование станции обезвоживания и насосной станции общезаводских очистных сооружений. Согласно техзаданию, в цехе 113 работы уже выполнены на 75%, там частично смонтировано оборудование. В цехе 680 работы готовы на 10%, частично начаты фундаменты и смонтировано оборудование в отдельном помещении. Подрядчику необходимо провести работы по отоплению и вентиляции, электромонтажу и освещению, автоматизации технологических процессов. Нужно установить железобетонные и металлические конструкции. Товары, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории РФ, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и соответствовать требованиям правил пожарной безопасности. Подрядчику необходимо принять меры по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды. Гарантийный срок на работы — пять лет. Договор действует до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 июля 2021 года. Напомним, ЕВРАЗ НТМК, который является одним из основных источников загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле, приобрел на 30 млн рублей новое оборудование для экологического контроля. На предприятии уверяют, что новые приборы смогут точнее проводить замеры, наблюдения и анализы для того, чтобы принимать меры для снижения нагрузки на окружающую среду на самом заводе и в зоне его влияния. Однако санитарно-защитная зона ЕВРАЗ НТМК не установлена до сих пор. ЕВРАЗ НТМК будет искать в Тагиле выбросы техникой за 30 млн

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