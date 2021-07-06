Минеева оценила падение продаж в ресторанах в связи с введением QR-кодов

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева рассказала, что продажи в ресторанах столицы Российской Федерации после введения QR-кодов снизились вдвое. Вместе с тем интернет-продажи возросли почти в 2,5 раза. Рестораторы надеются, что их соотечественники будут быстрее вакцинироваться.

Исследование аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показывает, что в выходные и праздничные дни обороты точек общественного питания восстанавливаются, чек растет. Участники рынка подчеркивают, что после снятия ограничений в январе текущего года за выходные чек рос на 5-7%. Но в наши дни подобного, безусловно, недостаточно. Кафе и рестораны рассчитывают на кратный рост числа привившихся среди ключевых клиентов заведений общепита. Об этом информирует tass.ru. Эксперты сравнили объемы онлайн- и офлайн-продаж в ресторанах и кафе за минувшую и позапрошлую недели — с 28 июня по 4 июля и с 21 по 27 июня. Они узнали, что в столице сумма среднего чека составила 1 105 рублей. Она оказалась на 10% меньше показателя прошлой недели. В натуральном выражении продажи упали на 51% по отношению к объему продаж за прошлую неделю. Одновременно с этим число заказов через интернет увеличилось на 141%. По России сумма среднего чека - 970 рублей. Она упала на 7% по сравнению с показателями прошлой недели. В натуральном выражении объем продаж сократился на 15%. Количество удаленных заказов увеличилось на 28%. Специалисты «Чек индекса» рассказали, что неделю назад число посетителей столичных точек общепита оказалось намного меньше, чем в обычные дни. Снижение продаж в городских кафе и ресторанах было особенно заметным в первой половине прошлой семидневки (падение по итогам первых трех суток работы оказалось выше 60-65%). К концу недели рынок начал быстрее приспосабливаться к сложившимся условиям - количество клиентов выросло. По словам аналитиков, применение новых правил к заведениям общественного питания Москвы заставило россиян в кратчайшие сроки вернуться к апробированным в период старых ограничений форматам взаимодействия с кафе и ресторанами. Граждане все чаще обращаются к сервисам от прочих игроков фуд-сектора (магазины, кухни моделей dark kitchen и тому подобное). Точкам общепита нужно адаптироваться к сложившейся ситуации. Кафе и рестораны работают с заказами через интернет и осуществляют продажи навынос. Отдельные заведения дают бонусы и разрабатывают программы поощрений для клиентов, которые вакцинированы от COVID-19, подытожили специалисты. Отметим, что с 28 июня нынешнего года кафе и рестораны Москвы имеют право пускать в свои стены лишь людей с QR-кодом. Например, трафик в кофейнях «Шоколадница» в первые сутки действия нового правила сократился на 70%, а товарооборот упал на 50%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter