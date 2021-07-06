Минеева оценила показатели роста интернет-торговли

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева прокомментировала растущие показатели торговли в сегменте интернета. О том, что продажи на электронных площадках выросли на 60%, ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Владимирович подчеркнул, что пандемия, спровоцировавшая ряд тотальных ограничений, при этом осуществила толчок к развитию других процессов российской экономики. Так, актуальными стали смена технологического уклада и ускорение процессов цифровизации, сообщает ТАСС. «В период карантина и последующих ограничений розничный сегмент одним из первых показал пример грамотной адаптации. При том, что посещаемость торговых центров упала на 30 процентов, рост мелкооптовой розничной торговли, напротив, возрос. Нельзя не отметить и взрывной рост онлайн-торговли. Напомню, что любые вопросы бизнесмены, представляющие данную сферу, могут задать в приемной бизнес-омбудсмена», - подчеркнула Минеева. Интернет-торговля в прошлом году показала хорошие темпы роста и выросла почти на 60 процентов - до 3,2 триллиона рублей, отметил Михаил Мишустин, выступая перед участниками международной промышленной выставки «Иннопром». Премьер подчеркнул, что следующий аналогичный рывок должен произойти в промышленном секторе. «В ближайшее время мы должны сделать важный и решительный шаг к полной автоматизации технопроцессов в производстве, логистике, управленческой сфере. Начали свое развитие такие направления как телемедицина и дистанционное образование», - заявил премьер. Данную трансформацию, по словам политика, уже прошли такие секторы экономики, как банковский, медийный, торговый, телекоммуникационный и другие. Нельзя не отметить, по мнению Мишустина, и все возрастающую важнейшую роль искусственного интеллекта. Так, суперкомпьютеры помогли ученым в разработке антиковидных препаратов и вакцин. «В формат удаленной работы перевели свою деятельность почти 45 процентов всех предприятий страны. Разработаны информационные платформы, которые позволили напрямую связать производителей и потребителей, руководителей и сотрудников», - подытожил глава кабмина. Кстати, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли выступила с предложением ограничить функционал предложений отечественных IT-разработчиков, которые должны быть обязательно предустановлены на новые смартфоны. В их числе сервисы "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекс". Их предустановка на новые телефоны может сказаться на популярности этих экосистем и приведет к монополизации рынка интернет-торговли, так предполагают в ассоциации.

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