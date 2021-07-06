Минеева оценила высказывание ретейлеров о невозможности привить сотрудников к 15 июля

Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева утверждает, что представители малого и среднего бизнеса активно включились в прививочную кампанию, но не могут вакцинировать своих сотрудников из-за ограниченных возможностей пунктов вакцинации, поэтому в среднем по городу организации и предприятия смогли привить первым компонентом вакцины по 20-25% от общего числа сотрудников. Она напоминает, что власти Москвы установили норму в 60% привитых работников в сфере услуг, торговли и транспорта к 15 июля, чего пока не удается достичь. Она отмечает, что постоянно взаимодействует с представителями МСП касательно данного вопроса.