Минеева оценила высказывание ретейлеров о невозможности привить сотрудников к 15 июля

Минеева оценила высказывание ретейлеров о невозможности привить сотрудников к 15 июля
Минеева оценила высказывание ретейлеров о невозможности привить сотрудников к 15 июля
Вчера, 21:23ОбществоФото: фрагмент видео
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева оценила объективность заявления представителей бизнес-сообщества о невозможности провести прививочную кампанию для сотрудников до середины июля.

Как сообщает iz.ru, ранее поставщики и продовольственные торговые сети обратились к мэрии столицы с просьбой отодвинуть сроки обязательной вакцинации 60% сотрудников. Они объяснили, что не успевают вакцинировать такое количество своих работников первым компонентом вакцины от COVID-19 до 15 июля, в установленный городскими властями срок. Они просят главу Москвы Сергея Собянина перенести крайний срок исполнения данного указа на 15 августа.

С такой просьбой к мэру обратилась ассоциация “Русбренд”, в которую входят такие торговые марки, как PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и многие другие. Такую новость 6 июля опубликовал “Коммерсант”. Участники рынка утверждают, что запись на прививку растянулась до августа.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что прививочная кампания для сотрудников затянулась из-за ограниченной пропускной способности пунктов вакцинации и технических ограничений систем регистрации и сбора данных.

Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева утверждает, что представители малого и среднего бизнеса активно включились в прививочную кампанию, но не могут вакцинировать своих сотрудников из-за ограниченных возможностей пунктов вакцинации, поэтому в среднем по городу организации и предприятия смогли привить первым компонентом вакцины по 20-25% от общего числа сотрудников. Она напоминает, что власти Москвы установили норму в 60% привитых работников в сфере услуг, торговли и транспорта к 15 июля, чего пока не удается достичь. Она отмечает, что постоянно взаимодействует с представителями МСП касательно данного вопроса.

Стоит напомнить, что для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не смогли соблюсти данные меры, установленные законом, будет выписан штраф в размере от 50 тысяч до 300 тысяч рублей соответственно.

Массовая прививочная кампания от коронавируса началась в нашей стране 18 января. Прививка бесплатно доступна каждому гражданину РФ. К настоящему моменту вакцинация проводится с помощью четырех разработанных и зарегистрированных в стране препаратов от COVID-19: “Спутник V”, “Спутник Лайт”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”.

Ранее Сергей Собянин рассказал о начале работы крупнейшего прививочного пункта в России. Он находится в Москве, на площадке Гостиного двора. Он может принять до 6 тысяч граждан в сутки, при необходимости время его работы и пропускная способность могут быть увеличены.

Согласно заявлению мэра, на данный момент около трех миллионов москвичей прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

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