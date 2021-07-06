Минеева выступила за идею Титова о моратории на проверки для бизнеса

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева дала комментарий по инициативе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Речь идет о продлении моратория на проверку компаний МСП до конца следующего года.

В том числе Титовым было предложено приостановить плановые проверки, а внеплановые допускать только при возникновении угрозы жизни, здоровью граждан, возникновении ЧС природного и техногенного характера. Ограничения для профилактических мероприятий предложено не вводить, сообщает gorod55.ru. “Выступаю полностью за эти инициативы. Надеюсь, они помогут МСП не только пережить период кризиса, но и увеличить степень доверия к государству. В соответствии с данными опроса Федеральной службы охраны об административной среде, в России 85% бизнесменов считают, что, несмотря на мораторий на проверки и другие послабления в контрольно-надзорной сфере, административная нагрузка на их компании в прошлом году или выросла, или осталась на прежнем уровне. Это неправильно. Либо мы должны стать единым фронтом, либо проиграют все”, - заявила Минеева. Напомним, в конце июня Титов направил обращение, в котором попросил временно приостановить проверки, в адрес президента Владимира Путина, сообщает ТАСС. Мораторий на плановые проверки МСП ввели как одну из мер поддержки компаний во время пандемии коронавируса в прошедшем году. Действующий до 31 декабря 2021 года запрет не затрагивает внеплановые проверки, которые организуют из-за возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни, чрезвычайных ситуаций. Титов отметил в своем обращении, что 1 июля текущего года вступает в действие новый закон о госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в России. Документом устанавливаются новые принципы контроля и новые виды контрольных мероприятий, в частности инспекционный визит. При этом, как считает бизнес-омбудсмен, правоприменительную практику в соответствии с нормами нового закона "еще как минимум в течение года не получится сформировать". Он уточнил, что "новые положения, которыми определяются возможные виды контрольных мероприятий и критерии отнесения объектов к категориям риска, только разрабатываются". Чтобы решить имеющиеся проблемы, уполномоченным было предложено внедрить новые принципы госконтроля. В том числе выносить предупреждения в качестве "безальтернативной санкции за впервые обнаруженное в процессе проверки субъектов МСП нарушение в ситуации, если оно не причинило вред жизни и здоровью граждан", "распространить предупреждения на нарушения в налоговой сфере, если действия не являются умышленными и допущены впервые". Также он рекомендовал прописывать штраф, только если административное производство было открыто при контрольно-надзорном мероприятии, проводимом по согласованию с органами прокуратуры, а также не допускать одновременное введение наказания для организации и ее должностного лица.

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