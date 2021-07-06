Начальником УМВД по Магаданской области назначен силовик из Екатеринбурга

Соответствующий указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, сообщает магаданский портал «Весьма». До назначения на новую должность Александр Постовалов был первым заместителем главы ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее с 2017 года УМВД по Магаданской области руководил генерал-майор Игорь Рыжевич.
Александр Владимирович Постовалов родился в Кургане 3 июня 1966 года. К работе в органах внутренних дел приступил с 1987 года после прохождения службы в армии. Омскую высшую школу милиции МВД СССР окончил в 1991 году.
Напомним, в День 85-летия российской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов, временно исполняющий обязанности руководителя Госавтоинспекции по региону, официально стал руководителем Свердловского управления ГИБДД.