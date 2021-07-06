Первый проект социального арендного жилья стартовал в Свердловской области

В этом доме могут претендовать на жилье только определенные категории людей. В доме социального использования могут жить граждане, которые подходят под областной имущественный ценз. То есть они не должны быть признаны малоимущими, потому что такие люди не имеют права на соцнайм. Кроме того, их доход не должен превышать сумму для получения ипотеки.