Первый проект социального арендного жилья стартовал в Свердловской области

23 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир жильцам дома для арендаторов в Нижней Туре. Это первый пилотный проект в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.
Такое жилье строится в России для того, чтобы не только привлечь в муниципалитеты специалистов социальной сферы, но и обеспечить им хорошие условия проживания. В Нижней Туре для этого было реконструировано бывшее здание бывшего общежития «Рябинушка». На реализацию этого социально-значимого проекта областные власти выделили денежные средства, также участвовал и местный бюджет - всего привлечено около 110 миллионов рублей.
Евгений Куйвашев призвал мэров городов активнее участвовать в программе, так как за пять лет поступило лишь две заявки на строительство социального арендного жилья.
Механизм субсидирования подобных проектов у нас разработан. Я знаю, что есть проблемы с жильем для специалистов практически во всех городах и прошу глав муниципалитетов заняться этим вопросом. Готов оказывать любую поддержку для развития социального арендного жилья, сказал глава региона.
В этом доме могут претендовать на жилье только определенные категории людей. В доме социального использования могут жить граждане, которые подходят под областной имущественный ценз. То есть они не должны быть признаны малоимущими, потому что такие люди не имеют права на соцнайм. Кроме того, их доход не должен превышать сумму для получения ипотеки.
Договор заключается от одного до 10 лет. После этого, если по категории ничего не изменилось, можно заключить новый договор. Если право на социальную аренду потеряно, то при условии отсутствия других лиц, претендующих на жилье, договор может продлиться на год, рассказала редакции TagilCity.ru председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа Светлана Ростовцева.
Новшество, реализуемое правительством Свердловской области и главой региона, привлекают в округ приезжих специалистов, причем это не только врачи и педагоги. Например, на пять лет приезжают прокуроры, работники Следственного комитета.
Мы больше всего рассчитываем на приезжих медиков и учителей, потому что существует кадровая нехватка. Сейчас установлена плата 30 рублей за квадратный метр, и мы не хотели бы ее поднимать. Также жильцы оплачивают коммунальные услуги. Суть проекта не в том, чтоб заработать, а в том, чтобы привлечь кадры, пояснила Ростовцева.
Также она рассказала, что снимать квартиру в таком доме в любом случае дешевле, чем арендовать жилье у частников. Кроме того, это надежно, потому что если граждане просто снимают квартиру, их могут в любой момент выселить, а по договору в социальном жилье это невозможно.