Появится новый школьный технопарк в Нижнем Тагиле

Новый технопарк «Кванториум» для школьников появится в одной из нижнетагильских гимназий в 2022 году.

В биоквантуме у ребят будет возможность постигать современные методы изучения биологических объектов. Они будут учиться работать на современном цифровом оборудовании в области химии, экологии, биологии, физиологии, в учебно-исследовательской лаборатории биосигналов и нейротехнологий. В энерджиквантуме установлены учебный набор для практикумов, многофункциональный станок для изучения аддитивных и субтрактивных технологий современного производства, а также модели гибридного автомобиля и многое другое, сообщает пресс-служба Нижнего Тагила. Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила Для того, чтобы установить в гимназии высокотехнологичное оборудование, необходимо комфортное и отремонтированное помещение. Помощь в решении этой задачи оказала администрация города. Во время визита в гимназию комиссия решила разместить два квантума рядом в одном крыле школы на первом этаже, так как здесь предусмотрен отдельный вход. Поэтому центр смогут посещать учащиеся других школ. Решение принято. Доля участия муниципалитета — проектные работы и ремонт выбранного помещения. Остальное — федеральное и областное финансирование. Считаю, что если в городе появится ещё один современный образовательный объект — это достойно. Все договорённости с областным министерством уже есть,резюмировал мэр Нижнего Тагила. Планируемая дата открытия «Кванториума» — 1 сентября 2022 года. Напомним, Нижний Тагил выиграл конкурс на создание школьного технопарка «Кванториум». Образовательным учреждением, способным удачно реализовать стоящие перед «Кванториумом» задачи, признали Политехническую гимназию. На средства федерального конкурса в гимназии собираются оборудовать творческие лаборатории (квантумы) по технологическому и естественно-научному профилям. Мини-кванториумы появились в пяти детских садах Нижнего Тагила (ВИДЕО)

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