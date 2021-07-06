Появится новый школьный технопарк в Нижнем Тагиле

Появится новый школьный технопарк в Нижнем Тагиле
Появится новый школьный технопарк в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Новый технопарк «Кванториум» для школьников появится в одной из нижнетагильских гимназий в 2022 году.

В биоквантуме у ребят будет возможность постигать современные методы изучения биологических объектов. Они будут учиться работать на современном цифровом оборудовании в области химии, экологии, биологии, физиологии, в учебно-исследовательской лаборатории биосигналов и нейротехнологий.

В энерджиквантуме установлены учебный набор для практикумов, многофункциональный станок для изучения аддитивных и субтрактивных технологий современного производства, а также модели гибридного автомобиля и многое другое, сообщает пресс-служба Нижнего Тагила.

Фото:Официальный сайт Нижнего Тагила

Для того, чтобы установить в гимназии высокотехнологичное оборудование, необходимо комфортное и отремонтированное помещение. Помощь в решении этой задачи оказала администрация города. Во время визита в гимназию комиссия решила разместить два квантума рядом в одном крыле школы на первом этаже, так как здесь предусмотрен отдельный вход. Поэтому центр смогут посещать учащиеся других школ.

Решение принято. Доля участия муниципалитета — проектные работы и ремонт выбранного помещения. Остальное — федеральное и областное финансирование. Считаю, что если в городе появится ещё один современный образовательный объект — это достойно. Все договорённости с областным министерством уже есть,резюмировал мэр Нижнего Тагила.

Планируемая дата открытия «Кванториума» — 1 сентября 2022 года.

Напомним, Нижний Тагил выиграл конкурс на создание школьного технопарка «Кванториум». Образовательным учреждением, способным удачно реализовать стоящие перед «Кванториумом» задачи, признали Политехническую гимназию. На средства федерального конкурса в гимназии собираются оборудовать творческие лаборатории (квантумы) по технологическому и естественно-научному профилям.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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