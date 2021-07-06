Суд оштрафовал предлагающего взятку управляющего павильоном в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле местный житель, который также является управляющим магазином одного из индивидуальных предпринимателей, признан виновным в совершении коррупционного преступления. Мужчина пытался дать взятку.

Следствие и суд установили, что в мае 2020 года сотрудники правоохранительных органов в рамках проведения мероприятия «проверочная закупка» выявили факт нарушения. В торговом павильоне индивидуальный предприниматель продавал продукцию под известным товарным знаком с признаками контрафактности. Также были обнаружены игрушки, которые ввезены в страну без оформления таможенных сертификатов, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Управляющий торговой точки решил предложить сотрудникам полиции взятку в размере 20 тысяч рублей, но стражи порядка деньги не взяли. Теперь подсудимому был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Сумма предложенной взятки также обращена в доход государства. Отмечается, что покушение на дачу взятки происходило в служебном автомобиле, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчину предупредили, что его действия являются преступлением, но он все равно положил деньги в блокнот рядом с рычагом коробки переключения передач. Напомним, лесничий из Нижних Серег, который выявил факт незаконной рубки леса и закрыл на это глаза за вознаграждение, приговорен к штрафу в 600 тысяч рублей. Свердловский лесничий заплатит 600 тысяч рублей штрафа за взяточничество

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