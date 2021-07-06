Тагильчане задолжали 108 млн рублей за электричество

Тагильчане задолжали 108 млн рублей за электричество
Тагильчане задолжали 108 млн рублей за электричество
Вчера, 15:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За полгода на 17% вырос долг просроченной задолженности тагильчан за электроэнергию перед тагильскими поставщиками энергоресурсов.

По состоянию на 1 июля 2021 года долг абонентов перед «Нижнетагильской Энергосбытовой компанией» составил 108 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В том числе 65 млн рублей задолжали физические лица, 28 млн рублей исполнители коммунальных услуг и 15 млн рублей долга приходится на коммерческие и некоммерческие организации.

Для взыскания денежных средств энергетики обращаются в суд. За текущий год юристы АО «НТЭСК» в отношении физических лиц направили более 17 тысяч заявлений на выдачу судебных приказов.

Если должники отказываются исполнять судебное решение, то денежные средства взыскиваются через банк. Документы передаются в службу судебных приставов. Тогда неплательщику грозит арест счетов и имущества, которое может быть реализовано на торгах в счет оплаты задолженности.

Напомним, более 500 млн рублей задолжал тагильский ВГОК за электроэнергию перед компанией «Россети Урал».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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