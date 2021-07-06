Тагильчане задолжали 108 млн рублей за электричество

По состоянию на 1 июля 2021 года долг абонентов перед «Нижнетагильской Энергосбытовой компанией» составил 108 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
В том числе 65 млн рублей задолжали физические лица, 28 млн рублей исполнители коммунальных услуг и 15 млн рублей долга приходится на коммерческие и некоммерческие организации.
Для взыскания денежных средств энергетики обращаются в суд. За текущий год юристы АО «НТЭСК» в отношении физических лиц направили более 17 тысяч заявлений на выдачу судебных приказов.
Если должники отказываются исполнять судебное решение, то денежные средства взыскиваются через банк. Документы передаются в службу судебных приставов. Тогда неплательщику грозит арест счетов и имущества, которое может быть реализовано на торгах в счет оплаты задолженности.
Напомним, более 500 млн рублей задолжал тагильский ВГОК за электроэнергию перед компанией «Россети Урал».