Тагильчанин отсудил у банка 101 тысячу рублей за навязанную страховку

Тагильчанин отсудил у банка 101 тысячу рублей за навязанную страховку
Тагильчанин отсудил у банка 101 тысячу рублей за навязанную страховку
Вчера, 15:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
За навязанную страховку тагильчанину суд обязал «Балтинвестбанк» выплатить 101 тысячу рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В мае 2020 года мужчина заключил кредитный договор с банком на приобретение автомобиля. В сумму была включена и страховка от АО «Группа Ренессанс страхование» на сумму пять тысяч рублей и сертификат «Защита прав трудящихся VIP» в ООО «С-Групп» на сумму 62,5 тысячи рублей.

По сертификату мужчина мог получать типовые документы, звонки от юриста работодателю, защитника на переговорах в суде, обзор изменений в законах и консультации юриста. Работники банка сообщили, что при отказе от оформления услуги нельзя будет заключить кредитный договор.

В результате мужчина подписал все документы, но посчитал, что страховку ему навязали и обратился в страховую компанию. Там ему отказали. То же самое произошло и в банке. Заемщик обратился в суд с требованием о солидарном взыскании с банка и страховой компании средств.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования и обязал выплатить 62,5 тысячи рублей за сертификат, компенсировать моральный вред на сумму 5 тысяч рублей и штраф на 33,7 тысячи рублей.

Мужчина пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако он оставил решение без изменений.

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судстрахованиеНижний Тагил
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