Трактора-беспилотники будут обрабатывать поля в Свердловской области

Создание сети референсных станций, позволяющих управлять спецтехникой через интернет, началось в Свердловской области. Об этом стало известно во время круглого стола на международной выставке «ИННОПРОМ-2021».

По словам директора департамента и связи Свердловской области Юрия Гущина, референсные станции могут четко определять нахождение объекта. Также они передают геокоординаты, сообщает Ура.ру. Например, дистанционно управляемый трактор сможет ездить по полю без человека — он не уедет ни в лес, ни в кювет,подчеркнул Юрий Гущин. Отмечается, что развитие данной сети на Среднем Урале смогло заинтересовать частные компании, рассказал заместитель губернатора Олег Чемезов. На данный момент уже существует частная компания, которая строит сеть. Если такие станции будут покрывать Свердловскую область, это даст возможность использования сети интернет в разных отраслях народного хозяйства,сказал Чемезов. Он отметил, что за 2021–2023 года в планах поставить 34 базовые станции. Проект реализуется ООО «Уральский центр изысканий». Напомним, в рамках программы международной выставки «ИННОПРОМ-2021» было подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Подписано соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter