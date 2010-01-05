1,5 тысячи тагильских страхователей должны Пенсионному фонду

Всего в Управлении Пенсионногофонда в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе состоит на учете более26 тысяч страхователей. Из них 12 тысяч - работодатели, остальные - самозанятыеграждане, уплачивающие страховые взносы в Пенсионный фонд самостоятельно.Общая сумма задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионноестрахование, пеням и штрафам с учётом 1-го квартала года составляет 336,5 миллионоврублей. В числе должников с наибольшими суммами - нижнетагильский цирк, исправительная колония№13, Завод ЖБИ-2, отделенческая больница РЖД, рассказали нам в управлении ПФРпо Нижнему Тагилу и Пригороду.