Аномальная жара взвинтит цены на водку

Участники алкогольного рынка считают, что вслед за основным спиртовым сырьем — фуражной пшеницей — подорожают и крепкие напитки.

Чтобы в этой ситуации защитить легальных производителей водки, Росалкогольрегулирование может поднять минимальную розничную цену, которая сегодня составляет 89 руб. за бутылку 0,5 л, предполагают собеседники газеты. Росалкоголь подобного сценария действительно не исключает.

Производители спирта утверждают, что отпускные цены на зерно выросли с мая более чем на 100%.

Шамиль Давыдов, исполнительный директор компании «Мордовспирт»:

— Наши поставщики уже серьезно взвинтили цены. Если в мае тонну фуражной пшеницы отдавали за 3 тыс. руб., то сейчас нам предлагают брать зерно по 5,7 тыс. руб. у них на элеваторе. С доставкой из Саратовской области это будет стоить на 1 тыс. руб. дороже.