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Летом дети чаще всего рискуют получить электротравму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летом дети чаще всего рискуют получить электротравму

6 августа 2010, 13:52ОбществоIrinaKoshp
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