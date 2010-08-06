Летом дети чаще всего рискуют получить электротравму

Так считает помощник директорапо связям с общественностью НТЭС МРСК Урала Елена Пишванова. Поэтому оченьважно объяснить детям, что нельзя проникать на территории подстанций,приближаться к трансформаторным будкам. Всё эелектрооборудование находится подвысоким напряжением, а значит - смертельно опасно. Также нельзя открывать лестничные электрощиты вподъездах. Опасно играть возле опор высоковольтных ЛЭП, влезать на них. Детидолжны знать, что нельзя подходить к оборванному проводу - удар током можнополучить даже в нескольких метрах от него. Расскажите ребёнку, что если онувидел оборванные провода или незакрытую трансформаторную будку, то трогать ихон не должен. Нужно скорее рассказать об этом взрослым.