На чемпионате Европы перепутали гимн России

В честь победы Селиверстовой вместо нового гимна России на музыку Александра Александрова было включено старое произведение на музыку Михаила Глинки.

После того как старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Дмитрий Белов «сделал внушение» организаторам церемонии, они включили гимн на музыку Александрова.

Вечером 4 августа Селиверстова одержала победу на дистанции пять километров на открытой воде с раздельным стартом.