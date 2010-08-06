На "Вконтакте" подали в суд за ролик о 200 танках
Компания "Ньюс медиа рус", издающая газеты "Жизнь" и "Твой день" и владеющая интернет-изданием Life News, подала иск против социальной сети "Вконтакте".
Истец требует с ответчика 100 тысяч рублей. Как рассказал исполнительныйдиректор издательского дома Ашот Габрелянов газете "Ведомости", в иске идет речь о неправомерном размещении контента на "Вконтакте" - а конкретно ролика про 200 танков, брошенных в лесу под Екатеринбургом. Пословам Габрелянова, всего же компания обнаружила "сотни случаев" нелегального использования своих материалов в соцсети.
Ранее с "Вконтакте" судилось ВГТРК; поводом также служило размещение видеоконтента в социальной сети. Суды неоднократно принимали сторону ответчика, который отмечал, что не может следить за роликами, которые выкладывают пользователи. Однако в июле Арбитражный апелляционный суд Петербурга признал правоту истца и назначил компенсацию в миллион рублей.
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