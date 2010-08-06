На "Вконтакте" подали в суд за ролик о 200 танках

Истец требует с ответчика 100 тысяч рублей. Как рассказал исполнительныйдиректор издательского дома Ашот Габрелянов газете "Ведомости", в иске идет речь о неправомерном размещении контента на "Вконтакте" - а конкретно ролика про 200 танков, брошенных в лесу под Екатеринбургом. Пословам Габрелянова, всего же компания обнаружила "сотни случаев" нелегального использования своих материалов в соцсети.