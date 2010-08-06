Непотушенная сигарета едва не погубила двух малышей

ЧП произошло вчера в полдень в квартире дома наЛенинградском проспекте. Мать двоих мальчиков, трёх и пяти лет, курила вкомнате. Непогашенная сигарета упала на диван. Женщина этого не заметила. Испустилась на 5 минут в магазин. От окурка начал тлеть диван, затем пламяперекинулось на шкаф и телевизор. Когда мать вернулась, из-под дверей квартирыуже валил дым, рассказали нам в нижнетагильском отделении Госпожарнадзора.Женщина открыла квартиру и вытащила теряющих сознание сыновей. Мальчиков сотравлением продуктами горения госпитализировали. Сейчас их состояниеудовлетворительное. Из реанимации их уже перевели в обычное отделение. Какотмечают инспекторы госпожарнадзора, семья благополучная. Отец детей сейчаснаходится в командировке.