«Портрет творца». Выставка с таким названием открылась в музее искусств Нижнего Тагила

Она открылась в музееискусств. На выставке живопись, графика, скульптура и фотография. Какой он –человек творческий? Ответ на этот вопрос искали как мэтры, так и молодыехудожники. Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, выставка будет работатьв музее искусств до середины сентября.