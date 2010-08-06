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«Портрет творца». Выставка с таким названием открылась в музее искусств Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Портрет творца». Выставка с таким названием открылась в музее искусств Нижнего Тагила

6 августа 2010, 13:28ОбществоIrinaKoshp
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