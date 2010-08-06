«Портрет творца». Выставка с таким названием открылась в музее искусств Нижнего Тагила
6 августа 2010, 13:28ОбществоIrinaKoshp
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Более 70-ти работ современных тагильских художников представлены на выставке «Портрет творца».
Она открылась в музееискусств. На выставке живопись, графика, скульптура и фотография. Какой он –человек творческий? Ответ на этот вопрос искали как мэтры, так и молодыехудожники. Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, выставка будет работатьв музее искусств до середины сентября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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