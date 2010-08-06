Президентский повар выдал все тайны Кремля

Оказалось, что Горбачевстрашно любил каши, Ельцин отличался непредсказуемостью в еде, а нынешниепервые лица стараются употреблять здоровую пищу. Дмитрий Медведев и ВладимирПутин очень следят за собой и своим питанием. "В основном их все меню -это много овощей, фруктов, зелени. Меньше жирного. Много очень раздельногопитания. Повар отметил, что жажду на официальных приемах первые лицагосударства утоляют специальным коктейлем, состоящим из большого количествальда, капли лимонного сока, мяты, капельки сиропа и 50 грамм шампанского,отмечает газета «Жизнь».