Президентский повар выдал все тайны Кремля
6 августа 2010, 13:03ОбществоIrinaKoshp
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Личный повар президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, а ныне шеф-повар Белого дома Анатолий Галкин раскрыл кулинарные пристрастия советских и российских лидеров.
Оказалось, что Горбачевстрашно любил каши, Ельцин отличался непредсказуемостью в еде, а нынешниепервые лица стараются употреблять здоровую пищу. Дмитрий Медведев и ВладимирПутин очень следят за собой и своим питанием. "В основном их все меню -это много овощей, фруктов, зелени. Меньше жирного. Много очень раздельногопитания. Повар отметил, что жажду на официальных приемах первые лицагосударства утоляют специальным коктейлем, состоящим из большого количествальда, капли лимонного сока, мяты, капельки сиропа и 50 грамм шампанского,отмечает газета «Жизнь».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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