Солист распавшейся группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов получил тепловой удар
6 августа 2010, 13:19ОбществоIrinaKoshp
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Солист распавшейся группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов получил тепловой удар.
Он пострадал от жары прямо на своем 40-летии. Он отмечалсвой день рождения 4 августа. В клубе, где оно проходило, сломался кондиционер.Самойлов пел на сцене, температура воздуха при этом достигала 40 градусов. АПИпишет, что во время выступления музыканту стало плохо, его пришлось приводить всебя нашатырем. Тем не менее, он нашел в себе силы закончить концерт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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