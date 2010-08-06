Тагильчан просят сообщать о нарушениях «ночного сухого закона»

Это проверятмилиционеры. Такие проверки пройдут, в частности, в День Города. Между тем,Свердловская милиция начинает активные проверочные мероприятия в рамкахвведенного на Урале «ночного сухого закона». Напомним, что с 1 августа врегионе запрещена продажа алкоголя с содержанием спирта более 15 процентов впериод с полуночи до 7 утра. Наказанием нарушителям станет штраф: длядолжностных лиц до 4 тысяч рублей, для юридических – до 40 тысяч рублей.Милиционеры призывают на помощь граждан, предлагая сообщать о случаях нарушения«сухого закона». Такие данные можно передать в любую дежурную часть, либо потелефону 97-66-04. В Нижнем Тагиле пока таких заявлений от горожан непоступало, рассказала нам начальник отдела по борьбе с преступлениями напотребительском рынке Светлана Соломатина.