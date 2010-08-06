Тагильчанку Марию Савинову поздравил президент Дмитрий Медведев

Представительницаспортклуба «Спутник» победительница чемпионата Европы в составе национальнойсборной побывала в Кремле. 5-го августа Дмитрий Медведев поблагодариллегкоатлетов от имени всей страны. «Многие этой победы ждали. Ожидание - этоодно, а медали - это другое. 24 медали, из которых 10 - золото, это блестящийрезультат нашей сборной, - сказал президент. Он отметил, что с каждым годом весмедалей увеличивается, поскольку все труднее становится их завоевывать. ТакжеДмитрий Медведев заявил, что готов подписать указы о госнаградах за успешноевыступление на чемпионате Европы, и призвал Минспорт оценить вклад каждогоспортсмена в копилку сборной, отмечает пресс-служба «Спутника».