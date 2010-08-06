Тагильские омоновцы вернулись домой
6 августа 2010, 13:49ОбществоIrinaKoshp
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40 тагильских омоновцев вернулись из очередной командировки. Уже в 20-й раз возвращаются домой в Нижний Тагил бойцы ОМОНа.
На этот раз они полгода охраняли общественный порядок всоставе мобильного отряда во Владикавказе. Руководил тагильскими милиционерамизаместитель командира ОМОН Иван Прокопьев, отметили в пресс-службенижнетагильского УВД. За это время тагильчане изъяли более 13-ти килограммовнаркотиков, задержали 13 человек, подозреваемый в тяжких преступлениях. Изъяли650 различных боеприпасов и 6 единиц огнестрельного оружия. За свою службубойцы нижнетагильского ОМОНа получили положительную оценку Министерствавнутренних дел и правительства республики Северная Осетия - Алания.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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