Ценители авторской песни собрались в поселке Антоновский
6 августа 2010, 13:23ОбществоIrinaKoshp
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Ценители авторской песни собрались сегодня в поселке Антоновский.
Там стартует фестиваль самодеятельной песни имени Сергея Минина. Это уже 26-й по счету праздник, в котором ежегодно принимает участие несколько тысяч любителей авторской песни. В этом году ожидается приезд на фестиваль более 6 тысяч гостей и участников, представляющих более 40 городов Уральского региона и России в целом. Организаторы приглашают на фестиваль всех любителей авторской песни, отмечает портал ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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