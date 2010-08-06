Ценители авторской песни собрались в поселке Антоновский

Там стартует фестиваль самодеятельной песни имени Сергея Минина. Это уже 26-й по счету праздник, в котором ежегодно принимает участие несколько тысяч любителей авторской песни. В этом году ожидается приезд на фестиваль более 6 тысяч гостей и участников, представляющих более 40 городов Уральского региона и России в целом. Организаторы приглашают на фестиваль всех любителей авторской песни, отмечает портал ntagil.org.