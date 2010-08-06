Учебный год может начаться позже из-за пожаров

«Если ситуация не будет лучше, мы будем рекомендовать определенные меры по переносу учебного года», — сказал Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в среду вечером.

Вместе с тем он высказал надежду, что школы закрывать все-таки не придется, и сообщил, что 9 августа он проведет селекторное совещание по подготовке школ к учебному году.

Природные пожары из-за аномальной жары и засухи в настоящее время бушуют в 17 субъектах РФ. В семи регионах, в том числе в Московской области, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Дым от пожаров накрыл множество населенных пунктов, в том числе такие крупные города, как Москва и Нижний Новгород.

Жертвами природных пожаров стали уже 50 человек. По данным Минрегиона, пожары уничтожили в России почти 2 тыс. домов, без крова остались свыше 3,5 тыс. человек.