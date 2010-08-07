В лесопарке на Шарташе начали сами собой падать деревья

Зрители насчитали 50 погибших сосен и берез. То, что это не дело рук человеческих, соглашаются все. На разведку вместе с учеными отправляются даже уфологи.

Как рассказал очевидец Антон, накануне дерево чуть не упало на него, когда он катался по парку на велосипеде. Опушка в лесопарке вся усеяна выкорчеванными деревьями. Лесоповал растянулся почти на 300 метров — только по приблизительным подсчетам погибло больше полусотни сосен и берез. Но причиной стали, ни пожар, ни вырубка, и даже ни человеческий вандализм — корни деревьев абсолютно целы. Попадали они по какой-то другой причине.

Представители лесничества уже изучили территорию и сделали свой вывод — корневая система упавших деревьев была повреждена еще 15 лет тому назад, очевидно, в результате деятельности человека. У уфологов версия другая — то, что попадали деревья все от центра и параллельно другу, наталкивает на мысль об анормальности явления. Территория Шарташа давно славится нашествиями НЛО — лесопарк даже прозвали «свердловским треугольником». Пока уфологи собираются выйти с экспедицией на место ЧП, в лесничестве думают о том, как убрать природный лесоповал.

Почти всем упавшим деревьям больше 150 лет, поэтому такое ЧП принесло большой урон лесопарку. После того, как все деревья будут пересчитаны и определена их общая масса, займутся ликвидацией последствия — на это потребуется не меньше недели.